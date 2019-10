Sportartikelhersteller: „Das beste Quartal, das Puma je verzeichnet hat“

Der Sportartikelhersteller Puma schraubt seine Umsatzprognose trotz des Handelsstreits zwischen den USA und China erneut nach oben und gibt sich zuversichtlich für die Gewinnentwicklung. Der Umsatz werde in diesem Jahr – bereinigt um Währungseffekte – um rund 15 Prozent zulegen, teilte Puma am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Bisher hatte der kleinere Adidas-Rivale mit einem Plus von 13 Prozent gerechnet.