Sportartikelhersteller Das Coronavirus grätscht Puma und Adidas in die Beine

Bei Puma ist die Lage nicht wesentlich anders. Auch der Adidas-Konkurrent konnte in China zuletzt starke Zugewinne verbuchen. China trug im vergangenen Jahr 757 Millionen Euro zum Umsatz bei, ein Plus von mehr als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nun grätscht die Coronavirus-Krise beiden Sportkonzernen übel in die Beine. Wie auch Marktführer Nike haben beide Unternehmen aktuell viele eigene Läden geschlossen, dazu kommen hunderte Geschäfte, die von lokalen Partnern betrieben werden.



Wie ernst Puma die Lage nimmt, zeigte sich auch daran, dass Anne-Laure Descours, im Puma-Vorstand für Beschaffung verantwortlich, in Hongkong geblieben war statt wie zunächst geplant in Herzogenaurach bei der Bilanz-Pressekonferenz zu sprechen. Descours gab sich immerhin optimistisch, dass die Folgen der Krise womöglich schneller behoben werden können als ursprünglich befürchtet. So laufen die Bänder in Fabriken wieder, wenn auch mit weniger Arbeitern. Problematisch, so Gulden, sei es derzeit vor allem, bereits gefertigte Produkte an die Läden zu liefern. Wegen des Virus gebe es massive Einschränkungen beim Transport innerhalb Chinas, wenn es etwa darum geht, Ware per Lastwagen auszuliefern.