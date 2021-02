Steffen Greubel Würth-Manager soll neuer Chef bei Metro werden – hier muss er schnell liefern

Der neue Chef sei einstimmig vom Aufsichtsrat gewählt worden. Hinter dem neuen Chef stehen also auch die Großaktionäre – der Milliardär Kretinksy und die Altaktionäre Beisheim und Meridian, die gemeinsam agieren. Beide Blöcke haben Vertreter im Aufsichtsrat und in der Vergangenheit nicht immer an einem Strang zogen. Die im MDax gelistete Metro-Aktie notierte knapp zwei Prozent im Plus.