Studie: So reagieren Kunden auf Roboter im Einzelhandel

Den Menschen ablösen könnten Pepper und Co. nicht, bestätigt auch Roboterexperte Dunker: „Jeder Roboter wird für einen bestimmten Zweck konzipiert, um diesen möglichst effizient erfüllen zu können. Der Roboter als Allroundtalent, so wie wir ihn aus Hollywood-Blockbustern kennen, liegt in noch unbekannter Ferne beziehungsweise wird vielleicht, so wie wir es uns aktuell vorstellen, nicht kommen.“