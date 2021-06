Tierwohl Aldi wirft Billigfleisch aus den Kühltruhen

Mit ihrer Ankündigung haben Aldi Nord und Süd unter den großen Lebensmittelhändlern den bisher umfassendsten und konkretesten Vorstoß in Sachen Tierwohl unternommen. Auch Lidl und Rewe haben allerdings bereits mit und ohne Zeitangaben angekündigt, in Zukunft kein Frischfleisch aus der schlechtesten Stufe 1 der freiwilligen Kennzeichnung „Haltungsform“ mehr anzubieten. Der Handelsriese Edeka mit der Discounter-Tochter Netto setzt dagegen weiterhin auf Fleisch der niedrigsten Haltungsstufe.



Mehr zum Thema: Bei der Betäubung von Schweinen in Schlachthöfen kommt es immer wieder zu massiven Verstößen. Robert Tönnies will etwas Entscheidendes ändern und zieht damit den Unmut der Branche auf sich.