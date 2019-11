UFO-Tarifkonflikt Lufthansa-Chef lädt Gewerkschaften zu Krisentreffen ein

Lufthansa hatte am Montag erstmals seit vielen Monaten Bereitschaft zu Gesprächen mit der Spartengewerkschaft erkennen lassen, deren aktuellen Vorstand sie aber weiter nicht als vertretungsberechtigt anerkennen will. Das Unternehmen hat Verhandlungen ab dem 15. Februar vorgeschlagen, wenn der neu zu wählende UFO-Vorstand im Amt ist. Zuvor könne es „prozessuale Sondierungen zur Vorbereitung dieses Termins“ geben, hieß es in einem Brief an die UFO-Spitze. Dazu sagte UFO-Vize Flohr: „Prozessuale Sondierungen ersetzen keine Verhandlungen. Es reicht nicht, dreieinhalb Monate über Ort und Uhrzeit von Terminen zu sprechen.“