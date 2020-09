Unterm Strich: Schulen und Gastro fehlt frische Luft, wenn wie im Winter die Fenster zu sind. Es fehlen die Luftschlitze in Boden und Decken, dank derer frische, wohl temperierte Luft so durchströmt, dass die Aerosole (und CO2 und Deoduft gleich mit) schnell unauffällig abziehen. Wir müssen einfach im großen Stil pandemiesicher umbauen. Sagen Experten. Aber das wird teuer und wird dauern. Was machen wir also jetzt?