Damit die Sauen in all dem Gedränge in den Massentier-Ställen ihre eigenen Ferkel nicht erdrücken, werden sie in einem sogenannten Kastenstand fixiert. Da können die sich dann zwar weniger bewegen als in einem Sarg, aber praktisch ist es schon. Und immerhin spüren sie ja noch das Saugen an ihren Zitzen. Irgendwann werden ihnen die Babys aber weggenommen. Dass Tierforscher davon überzeugt sind, dass diese intelligenten sozialen Tiere deswegen tiefe Trauer empfinden, lässt sich mit einem Schuss Häme wegwischen als unseriöse Vermenschlichung von Nutztieren. Und bislang hat sich keine Sau offiziell beschwert.