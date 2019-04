Aber, und jetzt kommt es dicke: Das Sortiment erscheint zwar gigantisch, aber es ist in dem Ausmaß gar nicht verfügbar. Große Klappe, oft aber nichts dahinter. Einkaufen, was halt da ist. So muss es in der DDR gewesen sein. Nur heute eben online. Für mich als jemand, der in der BRD groß geworden ist, ein ganz neues Einkaufserlebnis. Man fragt sich plötzlich: „Was ist denn überhaupt vorrätig?“ Und richtet sich danach.