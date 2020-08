Gut, nur so ein Gedankenspiel. Ein bisschen müsste man wohl schon umbauen, wenn in den vielen nun nach und nach aussterbenden Karstadt- und Kaufhof-Filialen Wohnungen entstehen sollen. Aber warum eigentlich nicht?



Galeria Karstadt Kaufhof hat vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass der von außen potthässliche graue Karstadt-Beton-Klotz mitten in der Bielefelder Innenstadt in sechs Jahren abgerissen werden soll. Einem Sterben auf Raten folgt dann die Chance auf einen atmosphärischen Neustart in bester Lage. So ein bisschen wie in Stuttgart mit dem neuen unterirdischen Bahnhof. Wann hat man als Stadtentwickler schon die Chance, auf einem Filet-Grundstück, das das Stadtbild prägt, ganz von vorne anzufangen?



Karstadt hat schon Interesse am Bezug des Neubaus dort bekundet. Vielleicht entsteht dann dort das neue Warenhaus für das 21. Jahrhundert. Eingebettet in ein richtig neues Stadtquartier. Mit Höfen, Aerosol-sicherer Außengastronomie und auch Wohnungen. Damit auch nach 20 Uhr noch Menschen einen Fuß in die City setzen. Und dann vielleicht auch mal die Stadtbäume gießen und in der Erde drum herum ein paar Blumen pflanzen. Oder dort auf Balkonen Gitarre spielen. Weil sie dort leben. Und es riecht nach Grill und auf den Tischen flackern Kerzen. Klingt wie aus dem Katalog? Nö, so genießen Menschen ihr Leben zuhause. Wenn man sie lässt. Im Moment riechen unsere Fußgängerzonen abends nach dem, was die Leute tagsüber nicht aufgegessen und in die überquellenden Mülleimer geworfen haben.