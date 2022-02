Zoff um Zugangsbeschränkungen Fehlende Kunden? So wirkt sich 2G im Handel wirklich aus

Zuvor hatten bereits die vier großen Lebensmittelhändler – Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) – in einem Brief an mehrere Spitzenpolitiker ein Ende der Zugangsbeschränkungen, die noch immer in großen Teilen des Handels gelten. Dies ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Lebensketten selbst überhaupt nicht von der 2G-Regel betroffen sind. „Auf Basis unserer nunmehr fast zweijährigen Erfahrungen mit der Pandemie können wir feststellen, dass der Einzelhandel mit den geeigneten Hygienekonzepten (maßgeblich Maskenpflicht und Abstandswahrung) kein Infektionsherd ist“, schrieben die Handelsmanager in ihrem Brief. Das gelte unabhängig von den gehandelten Sortimenten.