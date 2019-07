Airbus verdoppelt seinen Gewinn Das Airbus-Ziel: weltgrößter Flugzeugbauer

Nichtsdestotrotz zeigt sich Airbus-Chef Faury aber trotz der Erfolgsmeldungen zurückhaltend vorsichtig. Bei der Vorstellung des Halbjahresergebnisses äußerte Faury leise Zweifel an dem Plan, in diesem Jahr 880 bis 890 zivile Verkehrsflugzeuge auszuliefern. Was dieses Ziel betreffe, sei das zweite Halbjahr eine „Herausforderung“. Ein Engpass ist das erweiterte Hamburger Werk, das Probleme mit den verbesserten Kabinen für den gefragten A321neo hat. Nachdem sich eine neue A321-Version für längere Strecken (XLR) zuletzt gut verkaufte, prüfe Airbus Möglichkeiten, mehr A321 zu Lasten des A320 zu produzieren, hieß es in der Mitteilung.