Autobauer: Fiat Chrysler umgarnt Renault wieder

Analysten haben sich allerdings wiederholt besorgt geäußert, weil Fiat Chrysler fast den gesamten Gewinn in den USA einfährt, während der Konzern in China rote Zahlen schreibt. In Europa konnte sich Fiat Chrysler im zweiten Quartal nur knapp in der Gewinnzone halten, während die Erträge in Südamerika dank der Stärke in Brasilien stiegen. Die Luxussportwagen-Tochter Maserati wies dagegen einen Verlust aus.