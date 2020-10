Chemiekonzern unter Druck In die Bilanz dieses Dax-Giganten frisst sich Corona besonders tief

Früher als geplant geben derzeit viele Unternehmen ihre Quartalszahlen bekannt – schließlich muss der Kapitalmarkt informiert werden, wenn sich Erwartungen in größerem Maße ändern. Vor kurzem kündigte Bayer eine Milliarden-Abschreibung an, heute war es bei der BASF soweit: 2,8 Milliarden Euro schreibt der Ludwigshafener Konzern im dritten Quartal wegen der Coronapandemie ab. Den Schritt begründete die BASF mit der nachlassenden Nachfrage aus der Auto- und Luftfahrtindustrie. Rund ein Fünftel seines Umsatzes macht der Konzern mit der Pkw-Branche. Und auch der Angebotsüberhang bei Basischemikalien habe zu der Neubewertung geführt, so die BASF.