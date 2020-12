China-Strategie deutscher Unternehmen Warum deutsche Firmen die Politik des chinesischen Markts verstehen lernen müssen

Die chinesische Führung will damit auch Chinas Abhängigkeit von ausländischen Technologien reduzieren und Lieferketten auf Länder ausrichten, mit denen China politisch gute Beziehungen pflegt. Das kürzlich besiegelte RCEP-Freihandelsabkommen trägt auch seinen Teil bei: Mit den einheitlichen Ursprungsregeln wird die wirtschaftliche Integration der Asien-Pazifik-Region vorangetrieben, was regionale Wertschöpfungsketten und Chinas zentrale Rolle in diesen Produktionsnetzwerken festigt. Vermehrtes Offshoring aus China in den RCEP-Raum soll chinesischen Produzenten ferner helfen, produktiver zu werden. Weniger Abhängigkeit ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Isolation. China sucht weiterhin die Verflechtung mit der Weltwirtschaft und will zu einem „Gravitationsfeld“ für ausländisches Kapital, Technologie und Talente werden. Das heißt: Gegenüber ausländischen Unternehmen setzt China – in den Schranken seiner Industriepolitik – in Form von gelockerten Joint-Venture Regeln, neuen Freihandelszonen und gebündelten Lizenzen-Vergaben weiter auf Marktöffnung.