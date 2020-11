Nach den US-Wahlen „Auch unter Joe Biden bleibt es für Huawei schwierig“

Stachelt das hohle Chip-Export-Gesetz China nicht erst Recht an, sich technologisch komplett unabhängig zu machen von US-Importen?

China steht das Wasser bis am Hals – die wollen eigene Chips herstellen können. China hat sein Projekt „Made in China 2025“ noch mehr beschleunigt, das die Technologie-Unabhängigkeit vom Westen herbeiführen soll. Ohne den Intel-Chip X86 gibt es keine PCs. Aktuell können nur drei Unternehmen weltweit ihn herstellen – Intel, AMD und die taiwanesische VIA. Noch deutlicher sind ARM-Chips betroffen, die in allen führenden Smartphones verbaut sind. Noch gehört das in Großbritannien ansässige ARM zum japanischen Softbank-Konzern, aber die wollen das Unternehmen an den US-Chipkonzern NVIDIA verkaufen. Dazu allerdings brauchen sie kartellrechtliche Genehmigungen von der EU, Großbritannien, Japan, den USA und auch China. Und China wird diesen Zusammenschluss nicht erlauben: Durch den Verkauf würde ARM noch stärker unter die Kontrolle des US-Gesetzgebers rücken.