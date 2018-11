Das Risiko der Hinweisgeber Deutsche Dax-Konzerne schätzen Whistleblower – offiziell

In vielen Fällen gelinge es Whistleblowern zwar, eine Abfindung zu erstreiten, „aber an ihren Arbeitsplatz kommen die Betroffenen fast nie zurück.“ Wer dieses Risiko nicht tragen wolle, „dem kann ich als Anwalt nicht raten, einen Fall anzuprangern“, sagt Bredereck.



Fliegt ein Whistleblower auf, wird es fast immer unangenehm. Beim Jobverlust muss es nicht bleiben. Das hängt damit zusammen, dass Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber eine Treuepflicht haben. Das bedeutet, in den meisten Fällen darf ein Arbeitnehmer nicht gleich zur Staatsanwaltschaft rennen, wenn er einen Verdacht hat. Er muss erst einmal versuchen, die Sache intern zu klären. Es gibt Ausnahmen, wenn etwa Straftaten von Kollegen mit schweren Folgen für Einzelne oder die Allgemeinheit verbunden wären. Das dürfte in den meisten Fällen jedoch nicht der Fall sein. In allen anderen Fällen darf ein Mitarbeiter erst zu einer Behörde gehen, wenn interne Meldungen erfolglos geblieben sind.