Deutsche Autobauer: Handelsstreit wird für Daimler und BMW zum Risiko

Der Münchener BMW-Konzern betreibt in Spartanburg in South Carolina seine größte Fertigungsstätte überhaupt. Rund 10.000 Menschen bauen hier die Sportgeländewagenmodelle X3 bis X7. Im vergangenen Jahr seien mehr als 100.000 Fahrzeuge aus Spartanburg nach China verkauft worden - 18 Prozent der gesamten Lieferungen von BMW in die Volksrepublik, erläutert der Konzern. Freier Handel habe den Erfolg der Münchener in den USA erst ermöglicht. „Deswegen wäre eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China schädlich für alle Beteiligten”, heißt es in einer Stellungnahme.