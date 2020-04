Embraer-Deal geplatzt Boeing gibt geplante Milliardenübernahme auf

Embraer wollte neben den 20 Prozent an dem Joint Venture die Kontrolle über seine Rüstungssparte und die Sparte mit Geschäftsflugzeugen behalten. Die Wettbewerbsbehörden hatten den Deal nach und nach durchgewunken, mit Ausnahme der Europäischen Kommission, die ihn zuletzt noch geprüft hatte.



Boeing erwähnte die Coronakrise in der Meldung nicht, doch klar ist, dass dem Konzern die aktuelle Situation stark zusetzt. Mehrere hundert Bestellungen wurden bereits storniert. Die langfristigen Folgen sind noch nicht abzusehen. Zwei Abstürze von Boeing-737-MAX-Maschinen in Indonesien und Äthiopien mit zusammen 346 Toten haben darüber hinaus den Ruf des Konzerns beschädigt. Das betroffene Modell ist noch immer weltweit mit Startverboten belegt. Mit Spannung erwartet werden die Quartalszahlen, die Boeing am 29. April offiziell vorstellen will.