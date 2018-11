Entlastung der Industrie Ausrüstungspannen: Ministerium gesteht Mitschuld ein

Der milde Ton aus den Amtsstuben am Berliner Bendlerblock rührt gleichermaßen aus der besseren Einsicht und der deutlichen Reaktion der Unternehmen. „Da haben Industrievertreter hinter den Kulissen mal ein paar Dinge geradegerückt. Herr Doktor Tauber ist ja auch kaum ein halbes Jahr im Amt“, heißt es in Branchenkreisen.



So vermittele Taubers Brief ein falsches Bild. Aus Sicht der Branche verhindert bereits das Übergabeverfahren der Waffen, dass die Hersteller dem Amt defektes Gerät übergeben. So prüft eine Art bundeswehreigener TÜV jedes Gerät sowohl am Ende der Produktion in der Fabrik als auch nach der Ankunft bei Truppe, ob die Waffen auch funktionieren. „Wenn nicht, lassen die das Zeug bei uns erst gar nicht vom Hof“, heißt es in Branchenkreisen.