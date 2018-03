Flugzeugbauer: Embraer und Boeing sprechen weiter über Zusammenschluss

São Paulo/New YorkDer brasilianische Flugzeugbauer Embraer lotet weiterhin seine mögliche Übernahme durch den US-Rivalen Boeing aus. Die Gespräche über einen Zusammenschluss dauerten an, teilte Embraer am Donnerstag am Unternehmenssitz in São Paulo mit. Boeings Lateinamerika-Chefin Donna Hrinak und andere Manager des US-Konzerns wollen sich im Tagesverlauf in New York mit dem brasilianischen Finanzminister Henrique Meirelles treffen.