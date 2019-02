 Gaspipeline: Energiekonzern Uniper hält an Nord Stream 2 fest

DüsseldorfDer Energiekonzern Uniper hält ungeachtet politischer Turbulenzen um die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 an dem Projekt fest. Der Versorger teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, dass er laufend die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen analysiere: „Klar ist: Wir halten weiterhin an unseren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Nord Stream 2 fest, von dessen energiepolitischer Sinnhaftigkeit für Deutschland und Europa wir vor dem Hintergrund der rückläufigen Erdgasproduktion in Europa überzeugt sind.“