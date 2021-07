ITA: Italien erzielt Einigung mit EU über Start von Alitalia-Nachfolgerin

In den Diskussionen zwischen Brüssel und der Regierung in Rom ging es vor allem darum, dass die neue Gesellschaft unabhängig von Alitalia sein soll. Denn sie soll nicht für die Milliarden an staatlichen Beihilfen haften, die Alitalia erhalten hatte. Das war bis zuletzt eine der Voraussetzungen dafür, dass die EU-Kommission den Weg für die ITA freimacht. Die Diskussion hatte den Start der neuen Gesellschaft um Monate verzögert.