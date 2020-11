Konsumgüterkonzern Henkel wird Auswirkungen der Coronakrise weiter spüren

Henkel erwartet im Gesamtjahr einen Rückgang des organischen Umsatzes von ein bis zwei Prozent, hatte der Konzern im Oktober mitgeteilt und bekräftigte dies nun. Die Erträge werden voraussichtlich noch stärker schrumpfen. Die bereinigte Umsatzrendite (Ebit-Marge) werde wohl in der Bandbreite von 13,0 bis 13,5 Prozent liegen - vor Jahresfrist erreichte sie noch 16 Prozent. Konkurrent Beiersdorf erwartet beim organischen Umsatz einen Rückgang auf dem Niveau der ersten neun Monate - in diesem Zeitraum brach dieser um 7,1 Prozent ein. Die Ebit-Marge werde „signifikant“ unter der des Vorjahres liegen, hatte der Tesa- und Nivea-Hersteller Ende Oktober erklärt.



