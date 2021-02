Luftfahrt und Tourismu: Chinesischem HNA-Konzern droht die Zerschlagung

Abgewickelt werden soll die Insolvenz von der Anwaltskanzlei King & Wood Mallesons, wie zwei Insider sagten. Sie solle noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. „Die Sanierung wird nicht einfach“, sagte ein führender Banker in Hongkong, der in der Vergangenheit Geschäft mit HNA gemacht hatte und nicht genannt werden wollte. Der Regierung in Peking seien die aggressiven Konglomerate ohnehin ein Dorn im Auge, sagte Fraser Howie, der Bücher über Chinas Finanzsystem geschrieben hat. „Sie alle wurden zerschlagen, zerlegt und zurückgeschnitten. Diese Art von Unternehmen gehört der Vergangenheit an und kommt nicht zurück.“