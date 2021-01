Insolvenzantrag Chinesisches Luftfahrt-Konglomerat HNA bricht zusammen

Am Ende könnten große Teile des Konzerns an die Gläubiger oder an neue Investoren gehen. Gu Gang, Leiter einer Arbeitsgruppe der Regierung zur Sanierung des Konzerns, bis vor kurzem Konzernchef und seit dieser Woche Parteisekretär bei HNA, schrieb am Freitag einen Brief an die Belegschaft, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. „Wir haben uns seit drei Jahren in einem pechschwarzen Tunnel vorwärts getastet (...), doch jetzt sehen wir Licht am Ende des Tunnels“, heißt es dort. „Nur durch Konkurs und Restrukturierung können wir neu geboren werden.“