Machtspiel Erdgas Nord Stream 1 läuft wieder, aber Zweifel bleiben

Gasflüsse bisher nach Plan: Netzdaten ließen darauf schließen, dass die vom Betreiber in Aussicht gestellten Mengen bis zum Nachmittag eingehalten wurden. So stabilisierten sich nach dem Hochfahren am Morgen die Flusswerte laut Nord Stream AG auf einem Energieniveau von knapp 29,3 Gigawattstunden (GWh) je Lieferstunde, bei geringfügigen Schwankungen. Das war in etwa so viel, wie das Unternehmen zugesagt hatte. Zahlen von den beiden Empfangspunkten im vorpommerschen Lubmin zeigten ebenfalls, dass der Gasfluss weitgehend konstant blieb.