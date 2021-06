Medienbericht: Stellantis erwägt Bau von Batteriefabrik für E-Autos in Italien

So will der Konzern in Kaiserslautern einen Milliardenbetrag in die Batteriefertigung stecken. Die Investitionen für die Projekte in Deutschland und Frankreich zusammen belaufen sich auf fünf Milliarden Euro. An den Produktionsstätten sollen jährlich Batterien für eine Million Elektroautos hergestellt werden. Im April hatte Stellantis angekündigt, noch in diesem Jahr über weitere Gigafactorys in Europa und den USA zu entschieden.