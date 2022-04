Minus von 2,2 Prozent im Februar Starker Rückgang der Industrieaufträge – das sind die Ursachen

Die deutsche Industrie hat im Monat des Kriegsausbruchs in der Ukraine einen überraschend starken Auftragsschwund erlitten. Die Unternehmen sammelten im Februar vor allem wegen der geringeren Auslandsnachfrage 2,2 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Nach drei Monaten in Folge mit steigenden Aufträgen hatten von Reuters befragte Ökonomen lediglich mit einem kleinen Minus von 0,2 Prozent gerechnet, denn ein Effekt des Krieges in der Ukraine, der am 24. Februar begann, ist in den Daten kaum enthalten. Der Ausblick für die nächsten Monate fällt gedämpft aus: „Im gegenwärtigen Umfeld von Krieg, Materialknappheiten und steigenden Zinsen wächst auch das Risiko von Stornierungen von Bestellungen“, brachte es Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, auf den Punkt.