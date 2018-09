Neuzulassungen Europäischer Automarkt wächst vor Start neuer Abgastests stark

Ein besonderer Faktor waren zuletzt zahlreiche vorgezogene Käufe, bevor zum 1. September der neue Abgas-Teststandard WLTP in Kraft trat. In Deutschland lag der Zuwachs im August mit 24,7 Prozent dabei noch unter dem Durchschnitt. Besonders stark stieg die Nachfrage in einigen osteuropäischen Ländern wie Rumänien und Litauen. Aber auch in großen Märkten wie Spanien und Frankreich ging es stark bergauf.