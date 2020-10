Pandemie verpufft Feuerwerkshersteller Weco will Corona-Auswirkungen trotzen

Auch die Debatte um die Umweltschädlichkeit von Silvesterböllern und Raketen könnte angesichts von Corona in diesem Jahr in den Hintergrund treten. Zuletzt hatte die „völlig überzogene Diskussion“ über Feinstaubbelastung und Klimafolgen zu einem Nachfragerückgang geführt, hatte Weco-Chef Thomas Schreiber im Januar gegenüber der WirtschaftsWoche erklärt. Zudem hätten Konsumenten ihre Produktauswahl verändert. Rückläufig waren im vergangenen Jahr vor allem der Verkauf von Raketensets und Böllern. Der Absatz von Kinder- und Leuchtfeuerwerk habe sich dagegen positiv entwickelt.



Das mittelständische Unternehmen Weco beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter. An den deutschen Standorten in Eitorf, Freiberg und Kiel wird Ware hergestellt, die beim späteren Verkauf etwa 40 Prozent des Gesamtumsatzes einspielt.



