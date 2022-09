Patentwüste Deutschland „Nur weil wir mit Legosteinen aufgewachsen sind, dürfen wir den Wert der immateriellen Welt nicht ausblenden“

Google meldet also Patente auf eine Technologie an, die es weder einsetzt, noch Kunden anbieten will?

Es ist gängige Patentpraxis, sich vorteilhafte Verbietungsrechte zu sichern, um damit Geschäftsinteressen durchzusetzen. Google hat analysiert, wozu die deutsche Industrie ihre Cloud gebrauchen kann – und ist dabei auf Maschinendaten gekommen. Inzwischen haben alle Cloud-Anbieter, also auch Microsoft und AWS, Patentportfolios aufgebaut, deren Nutzungsrechte sie ihren Kunden mit ihrem Cloudvertrag gewähren. AWS sichert seinen I-Cloud-Kunden zum Beispiel auch Hilfe bei potenzieller Verletzung von Patenten Dritter zu. Patente sind ein riesiges Thema, wenn es um Marktkontrolle geht.