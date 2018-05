Rückschlag für Elon Musk: Autotester kritisieren Teslas Model 3

Tesla hatte beim Model 3 wiederholt mit Produktionsverzögerungen und -engpässen zu kämpfen, sowohl in seinem Montagewerk, als auch bei der Batterieherstellung. Ende Mai soll die Fertigung wegen Verbesserungen an den Anlagen für sechs Tage still stehen. Im ersten Quartal lieferte Tesla insgesamt 8180 Model 3 aus; der Stromer ist damit das meistverkaufte Elektroauto in Amerika. Fast eine halbe Million Kunden haben für das Fahrzeug eine Anzahlung von 1000 Dollar getätigt. Am Sonntag gab Musk per Twitter bekannt, dass das Model 3 ab Juli auch mit Allradantrieb produziert werden soll. Demnach werden zwei Elektromotoren verbaut, einer vorne und einer hinten im Fahrzeug. Einer davon garantiere Leistung, einer Reichweite, erklärte Musk.