Schifffahrt: Deutschlands Wohlstand entscheidet sich auf dem Meer

Am Beispiel Deutschlands zeigt sich, wie wichtig globaler Warenaustausch und Zugang zu einer eigenen Handelsflotte für eine wirtschaftlich gesicherte Zukunft sind. Denn Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Erdöl und Erdölprodukte, Seltene Erden, Kohle und Eisenerz, Verbrauchsgüter, Vorprodukte und Halbleiter importiert Deutschland in großen Mengen per Schiff. Mittlerweile laufen über sechzig Prozent des deutschen Im- und Exports über den Seeweg. Im Zuge der Energiekrise in Europa musste Deutschland zudem neue Routen suchen, um seine Energieversorgung zu sichern. Relativ zügig stellt es deshalb auf einen seewärtigen Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) um. Über die aktuell geplanten und zum Teil bereits in Betrieb befindlichen schwimmenden LNG-Terminals können rund 38 Milliarden Kubikmeter LNG pro Jahr in Deutschland per Schiff angelandet werden. Ohne die Seeschifffahrt wäre diese Versorgung nicht möglich.