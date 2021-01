Schneider-Electric Konzernchef „Wir werden noch viele Jahre auf fossile Energiequellen angewiesen sein“

Wir haben das Problem sehr früh kommen sehen, weil wir Schneider von Hongkong aus steuern. Wir haben uns schon im Januar vergangenen Jahres auf die Situation vorbereitet. Wer in Asien lebt, hat die SARS-Krise miterlebt. Masken zu tragen, war in Asien für die Menschen also nichts Neues. Alle nutzen Desinfizierungsmittel. Diese Erfahrungen haben wir mit unseren anderen Teams geteilt. Wir sind sehr dezentral aufgestellt, unsere Top-Manager sind in den jeweiligen Märkten auf der Welt verteilt. Die Länderteams verantworten den Umgang mit Corona. Denn kein Land der Welt hat gleich auf Corona reagiert. Waren in Ländern Schutzmasken knapp, haben wir selbst welche produziert. Ich halte nichts von zentralen Strukturen. Bei uns war es schon vor Corona normal, Homeoffice zu machen. Wer will, kann bei Schneider schon lange zwei Tage die Woche zu Hause arbeiten. Alle haben die notwendige Technologie, um von überall digital arbeiten zu können. Das Unternehmen funktioniert damit hervorragend. Davon haben wir jetzt in der Coronakrise profitiert, wir mussten uns nicht erst darauf umstellen wie viele andere Firmen.