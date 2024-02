Thyssenkrupp-Quartalszahlen Was bleibt von Duisburg?

von Florian Güßgen 14. Februar 2024

Wie viel Rohstahl muss, soll, darf hier produziert werden, damit es sich lohnt? Das Thyssenkrupp-Stahlwerk in Duisburg. Bild: imago images Bild:

Für die Sparten Stahl und Schiffbau von Thyssenkrupp stehen entscheidende Monate an. In Duisburg geht es um die Frage, wie viel Stahl der Konzern produzieren will, in Kiel um den Einstieg Berlins.