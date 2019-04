USA drohen mit Zöllen Warum der Staatsbeihilfen-Zank Boeing und Airbus schadet

Zu befürchten hat Comac wegen der eigenen Subventionitis erstmal nichts. Denn so sehr die USA auch Airbus attackieren, die unterm Strich viel größeren Hilfen für Comac oder Hersteller aus Russland haben sie offenbar nicht auf dem Radar. Dabei könnten die Boeing am Ende viel gefährlicher werden. Auch wenn Comac bislang wenig – bestenfalls 300 – Flugzeuge verkauft hat und das vor allem an heimische Staatslinien. „China wird, wie beim Bau von Zügen oder Elektronik, ein ernsthafter Spieler im Flugzeugbau“, sagt Delphine Knab, Spezialistin für die Flugbranche der Beratung Arthur D. Little. Laut einer Studie des Forschungsinstituts Crucial Perspective aus Singapur dürfte Comac so in den kommenden zehn Jahren gut 1200 Maschinen verkaufen – und damit Airbus und Boeing Aufträge fast in Höhe einer Jahresproduktion abnehmen. Bis 2037 könnten bis zu 5000 weitere Jets folgen.