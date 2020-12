(Vor)Schnelle Impfstoff-Zulassung Wie war das damals bei der Schweinegrippe?

Klaus Cichutek, der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), das in Deutschland über die Zulassung von Impfstoffen entscheidet, kann sich noch gut an die Pandemrix-Zeit erinnern. „So etwas ist nie völlig auszuschließen“, sagte Cichutek vor einigen Wochen gegenüber der „taz“. „Es gibt in keinem Bereich unseres Lebens hundertprozentige Sicherheit.“ Impfstoffe gehörten zu den sichersten und am besten getesteten Arzneimitteln überhaupt, so der PEI-Präsident.