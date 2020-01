Apple-Zahlen Zurück in der Erfolgsspur: Apple kann wieder glänzen

Meisterhaft hat Cook es verstanden, beim Gerangel von Donald Trump mit China nicht unter die Räder zu kommen. Zwar sind die Wogen mittlerweile etwas geglättet und Apples Geschäfte im Reich der Mitte laufen wieder wie geschmiert. Doch Trump fordert von seinem Freund Tim noch immer, dass dieser ihm bei der Auseinandersetzung mit Huawei als angebliches Spionageinstrument der chinesischen Regierung hilft und in den Markt für 5G-Netzinfrastruktur einsteigt. Das ist zwar unwahrscheinlich, weil es Apple aus vielerlei Gründen in die Klemme bringen würde. Doch ein Boykott amerikanischer Marken in China, gerade wegen Huawei, ist weiterhin im Bereich des Möglichen. Das würde Apple am empfindlichsten treffen.