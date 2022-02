Der Fall Joe Rogan Spotify zeigt, wie gut Provokation als Geschäftsmodell funktioniert

Rogans Geschäftsmodell ist die Provokation. In der Vergangenheit waren schon Verschwörungstheoretiker, rechtsradikale Autoren und eine Autorin, die im Gespräch Transgender-Jugendliche mit Autisten verglich, in seinem Podcast Gast. Rogan selbst wies als Reaktion von Neils Kritik in einem Instagram-Video den Vorwurf zu Falschinformationen zurück, er sei vielmehr daran interessiert, die Wahrheit zu sagen. Spotifys Entscheidung, Covid-Inhalte mit Zusatzinhalten zu versehen, lobte er.