Deutsche Telekom: Das Wachstum hat Höttges teuer erkauft

Vor allem in Deutschland hielten Tim und Tom die Konkurrenz in Schach. Im Mobilfunk legte Vodafone - wie Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter kürzlich frohlockte - „das wachstumsstärkste Quartal der letzten fünf Jahre“ vor. Doch ein Vergleich der Service-Umsätze zeigt, dass die Telekom mit einem Plus von 1,7 Prozent wieder einen Tick besser ist als der Erzrivale in Düsseldorf. Die Nummer Drei auf dem deutschen Mobilfunkmarkt, der spanische Konzern Telefónica, kommt nach der Fusion mit E-Plus nicht so recht in Tritt und muss im Kerngeschäft Mobilfunk sogar ein Umsatzminus von 1,3 Prozent melden. „Ohne uns geht in Deutschland gar nichts“, sagte Höttges auf der Bilanzpressekonferenz.