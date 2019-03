Deutsche Telekom Der Staat treibt den Preis für die 5G-Netze hoch

Der Telekom-Chef steht unter Zugzwang. Noch nie hat das Unternehmen so viel in die Netzinfrastruktur investiert. 12,2 Milliarden Euro waren es allein im vergangenen Geschäftsjahr, 5,4 Milliarden Euro davon in Deutschland. Doch diese Investitionen reichen offensichtlich nicht aus, um alle Funklöcher zu schließen. Vor allem in Deutschland ist das schwierig.