Digitalkonferenz DLD: Auf der Suche nach dem europäischen Weg in die Digitalisierung

Damit knüpfte die Erfinderin der Digitalkonferenz aus dem Hause Burda nahtlos an die letztjährige Veranstaltung an: Schon 2019 war die Organisationstruppe um Steffi Czerny, bemüht, der Digitalszene in Europa eine neue positive Grundhaltung einzuhauchen: „Optimismus und Mut“, so das mantrahaft beschworene Motto der DLD19 – wobei von Aufbruchstimmung im Januar des Vorjahres tatsächlich nur wenig zu spüren war.



Wenig verwunderlich also, dass Czerny genau hier in ihrer Rede einhakte: „Wir gehen in diesem Jahr einen Schritt weiter“, beteuert die Burda-Chefvernetzerin. „Jeder sollte sich fragen: Was kann ich persönlich machen und zum Fortschritt beitragen.“ Oder als DLD-Motto: What are you adding?