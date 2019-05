Expansion im Shopping-Geschäft Wie Google Amazon auf die Pelle rücken will

Google Shopping wird grundlegend überholt. Es ist ungewöhnlich, dass ein Silicon Valley Konzern ein Produkt zunächst in Europa testet, um es dann in den USA einzusetzen. Doch genau das geschieht gerade: In Frankreich hat der Suchkonzern seine Preisvergleichsmaschine so erweitert, dass deren Nutzer direkt mittels ihres Google-Kontos Produkte einkaufen können, ohne sich direkt beim Anbieter registrieren zu müssen. Der Händler liefert dann aus. Google garantiert, dass der Anbieter legitim ist und die Waren auch wieder zurücknimmt. Außerdem wird klarer aufgelistet, ob das gewünschte Produkt auch lokal zum Abholen bereitsteht. „Das läuft so erfolgreich, dass wir es auch in die USA bringen“, sagt Oliver Heckmann, Vice President of Engineering für Shopping und Travel im Hauptquartier in Mountain View.



Wann der überholte Einkaufskanal auch in Deutschland offeriert wird, steht noch aus. Hier ist Google immer noch unter Beschuss, weil ihm der Missbrauch seiner Produktvergleichsseiten vorgeworfen wird.