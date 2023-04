Finanzinvestor will Tech-Unternehmen: Wird die Software AG jetzt zerschlagen?

„Man muss unterscheiden zwischen Schnell und der Stiftung“, sagt ein ehemaliger Manager der Software AG, der ungenannt bleiben will. Seiner Ansicht nach dürften sich die Profis in der Stiftungsleitung durchgesetzt haben: „Schon aus Compliance-Gründen gab es immer wieder Kritik daran, das gesamte Stiftungsvermögen in nur ein Unternehmen zu investieren“, so der Insider. Die Diskussionen über mehr Diversifizierung der Software AG Stiftung gebe es bereits seit dem Jahr 2010. „Mit dem Verkauf von 25 Prozent und dem Halten der restlichen fünf Prozent minimiert man nun das Cluster-Risiko.“ Zudem hat man diesmal eine Partner an der Seite, auf den sich das Unternehmen bereits seit längerer Zeit einstellen konnte. Silver Lake war schon im Dezember 2021 als Partner bei der Software AG eingestiegen und hatte 344 Millionen Euro investiert. Damals werteten Beobachter den Einstieg als Eingeständnis, dass die Software AG ihre Ziele alleine nicht erreichen könne.