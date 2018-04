Googles Mutterkonzern: Datenschutz-Sorgen können Alphabets Gewinn noch nichts anhaben

Die Alphabet-Zahlen zeigen vor allem, dass die Debatte um Datenschutz rund um Facebook und die britische Datenfirma Cambridge Analytica, aber auch mit Blick auf Youtube und seine stärkere Regulierung, bislang noch keine Auswirkungen auf die Konzernergebnisse aus Mountain View hat. Investoren fürchten allerdings, dass die im Mai in Kraft tretende neue Datenschutz-Grundverordnung in der EU bewirken könnte, dass Nutzer die bisher besonders erfolgreiche personalisierte Werbung künftig zurückzuweisen. Bei einer Telefonkonferenz mit Investoren beeilte sich Alphabets Finanzchefin Ruth Porat die Datenschutz-Sorgen zu zerstreuen. Die Suchwerbung werde überwiegend durch Schlüsselworte in der Suchfrage generiert und es gebe kaum Berührungspunkte mit privaten Daten.