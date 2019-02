 Hinterland-Konferenz: Pitch am Pissoir mit Frank Thelen

Ferry Heilemann, 32, weiß, wie man ein Unternehmen groß macht. Er ist einer der Gründer, von denen Frank Thelen gerne mehr in Deutschland hätte: Mit seinem Bruder Fabian hat er einst das Schnäppchenportal Daily Deal gegründet, für 114 Millionen Dollar an Google verkauft und später, als der Internetkonzern das Interesse daran verlor, wieder zurückgekauft.

Nach Bielefeld hat er ein paar Tipps für Gründer mitgebracht: darauf achten, dass es im Gründerteam verschiedene Blickwinkel gibt; sich in die Branche wagen, in die man die besten Drähte hat; den Markt ganz genau analysieren; seine Geschäftsidee einem ehrlichen Test bei Kunden unterziehen, ehe man loslegt. Jeder Gründer solle sich fragen: „Können wir was bauen, was nice to have ist – oder einen echten Painkiller?“