Cook will sein Unternehmen als gute und verantwortungsbewusste Alternative zu Facebook präsentieren, dessen Ansehen durch fahrlässigen Umgang mit Nutzerdaten zuletzt kräftig ramponiert wurde. „Ich wäre nicht in dieser Position“, erklärte er etwa auf die Frage, was er an Zuckerbergs Stelle tun würde. Die Äußerungen seien „schäbig“, schimpfte der Facebook-Chef prompt gegenüber Mitarbeitern. Apple habe selbst reichlich Probleme damit, dass Unternehmen über ihre Apps für das iPhone unbefugt Daten abgriffen. Tatsächlich geht Apple jedoch sorgsamer mit Kundeninformationen um als die meisten Wettbewerber. Der bessere Schutz sensibler Daten ist ein wichtiges Verkaufsargument für die teuren Produkte. Experten bezweifeln jedoch, dass sich diese Enthaltsamkeit dauerhaft durchhalten lässt.