Klage gegen TikTok „Es gibt noch keine Diagnose mit dem Namen TikTok-abhängig“

Der Suchtmediziner Patrick Bach vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim ist Experte auf dem Gebiet der Verhaltenssüchte. Er kennt den spezifischen Fall aus Hamburg nicht, erklärt aber: „Social Media und besonders TikTok regen die Videoproduzenten dazu an, Beiträge zu machen, die herausstechen. Sich in gefährlichen Situationen zu filmen ist hier sicherlich ein gutes Beispiel.“ Damit bekämen sie nicht nur mehr Likes, sondern auch mehr Geld.



Dies ist die Seite der Kreatoren, die selbst Videos erstellen. Viele Nutzer aber sind auf der App völlig passiv unterwegs - und unterliegen ihrem Einfluss dennoch, wie es der ORF-Journalist Wolf beschreibt. Er müsse sich regelrecht dazu zwingen, die App zu schließen, erklärte er in seinem Beitrag: „Oder die Augen fallen mir zu, weil es Richtung halb drei geht. Und ich fühle mich danach, als hätte ich ein Kilo Marshmallows verschlungen. Bunt, pickig, süß, dreieinhalbtausend Kalorien – und zero nahrhaft.“