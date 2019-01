Samsung-Gewinn sinkt „Wenn sich Apple nicht verkauft, wie soll sich dann Samsung gut verkaufen?“

In Teilen lassen sich die Probleme von Samsung wie auch Apple auf den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften USA und China und auch die Schwäche in der Volksrepublik zurückführen. „Wenn sich Apple nicht verkauft, wie soll sich dann Samsung gut verkaufen? Der Smartphone-Markt ist inzwischen gesättigt“, sagte Analyst Greg Roh von der Investmentbank Hyundai Motor Securities. Hinzu kommt das Erstarken der heimischen Anbieter wie Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi auf dem weltgrößten Handymarkt in Fernost. Von einem Marktanteil von mehr als 18 Prozent in der Hochphase 2013 ist Samsung mittlerweile bei weniger als einem Prozent angekommen.